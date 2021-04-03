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Российский истребитель 4-го поколения Су-37 «Терминатор», который впервые поднял в небо летчик-испытатель Евгений Фролов в 1996 году, поражает воображение своей фантастической маневренностью, сообщают эксперты американского издания Military Watch. Также они рассказывают и о других достоинствах этого боевого самолета.

Авторы подчеркивают, что высокая маневренность обеспечивается использованием двигателя с изменяемым вектором тяги. Также они отмечают, что разработчикам удалось создать эффективную систему управления полетом, а также удобный в эксплуатации модуль наведения оружия на цель.

Еще одним преимуществом названо наличие радиолокационной станции N011M Bars с доплеровской импульсной антенной. Она давала возможность сопровождать одновременно два десятка целей, а также 8 из них держать под прицелом.

Авторы публикации сообщают, что судьба этого самолета оказалась трагической. Единственный экземпляр потерпел крушение в 2002 году, поэтому в серию истребитель так и не запустили. В то же время, он стал основой для создания других российских самолетов – Су-30СМ и Су-35.

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