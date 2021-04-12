Неподалеку от Сибирского федерального университета (СФУ) появилась огромная фигура космонавта, высота которой составляет около 17 метров.

Представители вуза отмечают, что данная инсталляция была создана рядом с проходом в конгресс-холл в связи с двумя событиями. Первым из них является День космонавтики, а вторым – начало экономического форума, который завершится 16 апреля. В рамках него планируется затронуть тему цифровизации, которая должна помочь в освоении космоса.

Что касается фигуры космонавта, то на ее установку, которая была осуществлена 11 апреля, ушло примерно 10 часов. В ширину она достигает 5,6 метра. Ее планируют убрать после того, как завершится форум.