Вчера, 25 апреля, в рамках очередного выпуска передачи «Маска» была раскрыта личность Неваляшки. Оказалось, что в данном костюме скрывался исполнитель Стас Пьеха.

Некоторые зрители считали, что под маской «куклы» прячется известный артист Юрий Гальцев. Такое же предположение сделали члены жюри. Однако другие поклонники проекта с самого начала знали, что в этом наряде выступает Пьеха. Они запомнили подсказки о том, что Неваляшка имеет детей и дважды выступал с Валерией.

При этом Пьеха старался подыгрывать судьям, двигаясь и исполняя песни, как Гальцев. Однако в конце ему не удалось скрыть свой тембр. В результате жюри решили оставить Зайца, раскрыв личность Неваляшки. Далеко не все фанаты остались довольны подобным завершением вчерашнего эпизода шоу.