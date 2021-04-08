В 1999 и 2004 годах, когда НАТО расширялось на восток, Украина не захотела реформировать армию. Напротив, еще через несколько лет она ухитрилась ее практически полностью развалить. Если бы тогда Киев приложил небольшое усилие, он уже давно был бы в Североатлантическом альянсе и ситуации 2014 года могло даже не возникнуть. А вот сейчас момент упущен, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Автор напоминает высказывание Владимира Зеленского о том, что только вступление в НАТО сможет гарантировать быстрое прекращение конфликта на Донбассе. По его мнению, заявления украинского президента слишком уж оторваны от реальной действительности. На самом деле в альянсе Украину давно никто не ждет.

Автор отметил, что шансы у Киева остаются, но они настолько мизерны, что даже нет смысла их обсуждать. Переход армии на стандарты НАТО, перевооружение и другие процедуры требуют много денег и времени. Поэтому при президенте Зеленском и еще нескольких последующих лидерах Украина в альянс точно не попадет.