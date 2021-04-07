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Немецкое правительство высказало обеспокоенность обострением ситуации на востоке Украины. Представитель Кабмина Ульрике Деммер заявила, что увеличившееся количество нарушений режима прекращения огня тревожит Францию и Германию.

Она также сообщила, что оба государства внимательно наблюдают за происходящим на Донбассе и за перемещением российских войск, которые движутся к границам Украины. По словам Деммер, обе стороны должны проявлять сдержанность, а также предпринимать все возможные меры для урегулирования конфликта дипломатическими и политическими, а не военными методами.

Также Деммер заявила, что и Германия, и Франция выступают за сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемещение войск по территории России не должно вызывать повышенный интерес со стороны других государств. Так как РФ проводит учение и не планирует никого атаковать.

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