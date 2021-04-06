Трехсторонняя контактная группа по Донбассу должна продолжать регулярные встречи и искать выход из создавшейся в регионе ситуации, заявляют представители Кабмина ФРГ. Они отмечают, что переговоры совершенно не обязательно проводить в Минске. В настоящий момент из-за пандемии многие встречи проводятся в онлайн-режиме, поэтому участники ТКГ могут не зависеть от обстановки в Беларуси.

Напомним, что украинская сторона на прошлой встрече потребовала выбрать другой город для переговоров вместо Минска. В качестве причины глава украинской делегации Леонид Кравчук назвал проведение в Беларуси российских учений, а также «непредусмотренные методы и репрессии», которые применяются к оппозиционным силам страны.

Кравчук также заявил, что украинское руководство должно выбрать новый город на территории государства, пользующегося большим авторитетом в мире и придерживающегося нейтральной позиции по отношению к ситуации на Донбассе.