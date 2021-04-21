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Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер не дала комментарий на заявление президента РФ Владимира Путина о «красных линиях» для западных стран. Она отметила, что никогда не комментирует высказывания глав и правительств других стран.

Деммер также заявила, что не хочет конфликтов, так как они создают серьезные проблемы в отношениях между государствами. По ее словам, сотрудничество является более эффективным решением, чем конфликтные ситуации.

Напомним, что о «красных линиях» Владимир Путин заявил в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Он отметил, что теперь Россия установит эти самые линии для всех государств, которые продолжают вести антироссийскую политику, и сама будет определять, перешли потенциальные противники черту или нет.

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