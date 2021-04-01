Глава внешнеполитического ведомства ДНР Наталья Никанорова заявила, что президент Украины является главным виновником обострения конфликта на Донбассе. Она отметила, что Владимир Зеленский постоянно говорит о мире, однако жители самопровозглашенной республики каждый день сталкиваются с новыми обстрелами и слышат непрекращающиеся взрывы.

Никанорова заявила, что понять, чего именно хочет Зеленский, практически невозможно. Однако его действия, а также действия ВСУ показывают, что он намерен продолжать двигаться по пути эскалации боевых действий и провокаций.

Министр сообщает, что в ДНР тщательно фиксируются все факты нарушений перемирия. Поэтому совсем несложно высчитать, что обстрелы участились примерно к новогодним праздникам, а в последние два месяца они стали практически ежедневными.