Украинские военные вновь обстреляли окраины Донецка, сообщают представители ДНР в Совместном центре контроля и координации перемирья. Отмечается, что силовики стреляли из гранатомета и повредили жилое здание в населенном пункте Александровка.

Согласно имеющейся предварительной информации, жертв обстрела нет. Украинские ВС выпустили по Александровке шесть гранат, одна из которых повредила крышу дома. Обстрел осуществлялся около 7 часов утра.

Напомним, что вчера на встрече глав делегаций в ТКГ Леонид Кравчук предлагал вернуться к полному прекращению огня на Донбассе. Позже украинские СМИ написали, что российская делегация не захотела принимать придуманные на ходу новые условия Киева. Ранее она уже заявляла, что ждет от Украины выполнения Минских соглашений без каких-либо дополнительных требований.