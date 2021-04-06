В Черном море прошло испытания разведывательное судно ВМС Украины «Симферополь», которое все эксперты называют «самым уродливым украинским кораблем». При это оно буквально напичкано натовской электроникой на все случаи жизни.

Сообщается, что в качестве основы для строительства этого корабля был взять советский еще траулер проекта 502ЕМ. По мнению эксперта Сергея Горбачева новое разведывательное судно было построено с использованием лучших украинских разработок и зарубежных технологий. Поэтому оно представляет собой грозную боевую единицу.

Сразу после испытаний российский Черноморский флот установил наблюдение за украинским «разведчиком». Известно, что на нем установлена станция радиотехнической разведки «Мельхиор», которая работает только в пассивном режиме. Также корабль оснастили богатым арсеналом аппаратуры НАТО, однако о ее характеристиках пока ничего неизвестно.