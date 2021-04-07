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В Бежицком р-не Брянской области полицейские раскрыли дело, которое было возбуждено после обнаружения в лесу обугленного тела новорожденного ребенка. Этот случай, произошедший в урочище «Застава», тогда всколыхнул практически весь регион.

Местные источники сообщают, что правоохранители нашли предполагаемую мать убитого младенца. Это проживающая неподалеку 18-летняя девушка-студентка. Впрочем, полиция пока не подтверждает эту информацию официально.

Пресс-служба регионального Следственного комитета заявляет лишь, что пока не удается установить родителей ребенка, а также определить причину смерти. Все дело в том, что младенец был сильно обгоревшим и с проломленным черепом. По словам правоохранителей, установить, появилась травма до или после сожжения тела, так и не получилось, несмотря на проведение всех необходимых экспертиз.

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