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Программа «60 минут» рассказала о том, как украинцы отреагировали на предложение российского лидера Владимира Путина встретиться с украинским коллегой в Москве. Мнения по поводу этой встречи разделились.

Так, часть пользователей утверждает, что Владимир Зеленский столкнулся с серьезной дилеммой. Если он все же примет решение отправиться в Москву, вся его политика последних месяцев, на протяжении которых он делает исключительно антироссийские шаги, пойдет прахом. Ведь «патриоты» не простят главе государства таких переговоров с Путиным.

Не ехать тоже нельзя. Ведь Зеленский уже около месяца бесконечно повторяет одно и то же – все попытки связаться с российским президентом ни к чему не приводят. Если после этого он не поедет в Москву, то покажет, что связываться не было никакой нужды.

Высказались о сложившейся ситуации и простые украинцы. Одни из них считают, что встреча должна быть, но на нейтральной территории.

«Ни на Украине, ни в России. В Белоруссии уже не получилось. Может, в Польше? Стран есть много. В Москве Зеленскому будет сложно, психологически он не сможет», — сказал один из киевлян.

Другие уверены, что Зеленскому в Москве нечего делать, так как он не достоин встречи с российским президентом.

«Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место», — заявил житель украинской столицы.

Большинство считает, что никаких утешительных результатов встреча Путина и Зеленского не принесет. Потому что о Донбассе российский лидер будет говорить с Западом, а не с украинским коллегой.

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