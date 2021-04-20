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Глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев уверен, что ситуация на Донбассе улучшается и риски начала войны постепенно снижаются. По мнению эксперта, Москва ожидает наступательных действий Киева, но последний не собирается нападать на самопровозглашенные республики.

Политолог поясняет, что жители Донбасса пока вряд ли поверят в это, так как обстрелы с обеих сторон в настоящий момент продолжаются. Однако в целом ситуация значительно улучшилась и идет к деэскалации конфликта.

Эксперт отмечает, что все нынешние проблемы связаны с неправильной гуманитарной политикой Киева по отношению к Донбассу. Он стремится «вытолкнуть» восточную часть страны, но в то же время президент Зеленский постоянно называет ее территорией Украины. По мнению Золотарева, если бы власти меньше притесняли Украинскую православную церковь и меньше бросались провокационными заявлениями, все могло сложиться совсем иначе и для Киева, и для республик Донбасса.

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