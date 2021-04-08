Украинский дипломат Александр Щерба предъявил претензии австрийскому изданию Der Standard, которое назвало конфликт на Донбассе «гражданской войной». Он высказал давно переставшую быть оригинальной точку зрения, что Киев на востоке страны ведет боевые действия «против России».

«Дорогой Der Standard, наступит ли когда-нибудь время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война» или у вас разрешена только одна точка зрения?», – возмущенно вопросил дипломат в социальной сети «Твиттер».

Надо заметить, что в статье австрийского издания конфликт действительно назван «гражданской войной». Однако это высказывание журналистами отмечено как цитата. В статье цитируется заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот сообщает, что единственным способом «прекратить гражданскую войну на Донбассе является вступление в НАТО». Поэтому свои возмущения представитель дипломатического корпуса отправил явно не по тому адресу.