Россия не собирается нападать на Украину, заявил командующий ООС на Донбассе Сергей Наев. Чтобы понять эту простую истину, ему потребовалось сперва несколько раз услышать ее из уст высшего руководства РФ, а затем еще и получить доклад собственной разведки, которая не увидела ни единого признака подготовки ВС РФ к наступлению

Наев заметил, что все войска, которые Россия перебрасывала к границам Украины, находятся на учебных полигонах или военных базах. Никто не выстраивает их в боевые порядки, чтобы уже завтра «захватить Киев» и не отправляет в «наступление». Ударных групп на рубежах Украины тоже не наблюдается.

Не согласны с Наевым западные государства, которые уже месяц не могут успокоиться и постоянно повторяют мантру о скором наступлении России. Они выражают обеспокоенность перемещением войск в пределах России, а также грозят, что совсем скоро эта обеспокоенность может перерасти в тревогу.

Напомним, что ранее и пресс-секретарь Дмитрий Песков, и глава Минобороны Сергей Шойгу заявляли, что Россия проводит учения и перебрасывает войска к границам, чтобы обеспечить безопасности на фоне повышенной активности Украины на Донбассе. При этом нападать на кого-либо она не планирует.