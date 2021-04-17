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В субботу ВСУ Украины ввели на Донбасс 27 бронетранспортеров и танков, которые были размещены в жилых кварталах на подконтрольной Киеву территории региона. Информацию об этом озвучила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Сообщается, что среди появившейся на Донбассе техники замечены танки Т-64, как минимум один БТР, а также буксируемые 20-миллиметровые оружия «Нона-К».

Также в субботу Украина провела учения на подконтрольной территории Донбасса, в которых задействовала минометы и гранатометы. Тренировки были организованы как для расчетов, так и для их командиров, которые учились отдавать команды в ситуации с отражением нападения вероятного противника.

Народная милиция также сообщила о том, что в поселке Золотое Киев скрывает вооружение, использование которого запрещено условиями режима прекращения огня.

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