С легкой руки генерального директора турецкой компании TUSAŞ Темеля Котила Украина превратилась для Турции в братскую страну. Вполне вероятно это связано с тем, что Киев теперь поставляет двигатели для ударных вертолетов ATAK-II. Соответствующий контракт между государствами уже подписан.

Котил заявил, что у Киева не возникнет никаких проблем с поставками двигателей – никто не будет вводить в отношении него эмбарго или применять санкционные меры. Боевые вертолеты Ağır Sınıf Taarruz Helikopter начнут изготавливать в 2024 году, а первая винтокрылая машина поступит на вооружение турецкой армии еще через год.

На каждый вертолет будет установлено по два турбодвигателя, которые позволят ему справляться с выполнением задач как в обычных условиях, так и высоко в горах в условиях разряженного воздуха. Силовые установки производятся на украинском предприятии «Мотор-Сич».