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Военные эксперты из России и стран Североатлантического альянса заподозрили Анкару в ведении разведывательных действий на два фронта. Предполагается, что в Черноморском регионе она одновременно отслеживает российские и натовские самолеты.

Впервые вопрос об этом возник после того, как Турция направила свои истребители сопровождать российские боевые самолеты вместе с Румынией и Болгарией. Но главная проблема оказалась совсем не в летательных аппаратах.

Все дело в том, что Анкара развернула на побережье Черного моря комплексы С-400, приобретенные у России. Эксперты предположили, что именно она посредством этих средств ПВО отслеживала российские самолеты. Что вполне можно назвать двойной игрой.

По мнению экспертов, Турция заняла весьма хитрую позицию. С помощью С-400 «Триумф» она следит как за российскими, так и за натовскими истребителями и бомбардировщиками. Затем Анкара анализирует обстановку и принимает те решения, которые выгодны только для нее одной.

Напомним, что Соединенные Штаты до сих пор не могут простить Турцию за покупку комплексов С-400. Они заявляют, что с помощью российского вооружения Анкара передает в РФ секретную информацию о маневрах натовской авиации, что создает угрозу для всего альянса.

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