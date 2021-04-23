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Турецкие военнослужащие опубликовали в Сети видеозапись уничтожения российского ЗРПК «Панцирь-С1». Портал Avia.Pro сообщает, что скорее всего ролик сняли в Идлибе. Точно известно, что для атаки на «Панцирь» и бронетранспортер БТР-80 использовался новый беспилотный аппарат .

Этот ударно-разведывательный БПЛА нанес удар с использованием новейших боеприпасов MAM-T класса «воздух-поверхность». В результате взрыва, спровоцированного ракетой, обе единицы техники были уничтожены.

Турецкие военные, которые сняли видео, рассказали, что новые боеприпасы превосходят своих предшественников по дальности полета. При этом они развивают огромную скорость, благодаря чему оказываются недосягаемыми для «Панцирей».

Портал Avia.Pro со ссылкой на турецкие СМИ заявляет, что данная демонстрация возможностей беспилотника на реальной технике была организована, чтобы доказать России «реальную мощь Турции». Впрочем, нельзя исключать и того факта, что видеозапись стала ответом Анкары на недавний ролик с уничтожением БПЛА «Байрактар» российским «Ланцетом».

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