Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевики, которых Турция массово вербовала для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе, жалуются на то, что 16-я дивизия Султана Сулеймана Шаха их вероломно обманула. Она не только не заплатила обещанные средства за участие во Второй Карабахской войне, но еще и не выплачивает деньги раненым и семьям погибших.

Телеграм-канал Wargonzo представил видео, на котором один из наемников заявляет, что подобных ситуаций возникать не должно. Боевики воевали за Турецкое государство, а теперь семьи тех из них, кто не выжил в боях, вынуждены голодать.

По мнению авторов канала, запись была сделана на севере Сирии, где Анкара обычно и вербовала наемников в Карабах. Напомним, что ранее сообщалось о 93 погибших в Карабахе боевиках, тела которых постепенно переправляются на родину.

Вам может понравиться

Леонков скептически отнесся к заявлению о передаче Украине 100 истребителей F-15

Один из экспертов аналитического центра Atlantic Council, который работает с НАТО, заявил, что в качестве военной помощи, обещанной президентом США Джо Байденом Украине, Вашингтон мог бы отправить Киеву 100 истребителей

Российский МИД с иронией ответил на заявление Вашингтона по Украине

Российское внешнеполитическое ведомство с юмором и иронией ответило на высказывания Пентагона по поводу ситуации на Украине. Этот ответ был опубликован в официальном аккаунте МИД в мессенджере «Телеграм». Представитель Пентагона Джон

Пользователь WeChat опроверг миф о вредном излучении телефона

Пользователь китайского портала WeChat внимательно изучил все сведения об электромагнитных излучениях смартфонов и сделал вывод, что они не представляют опасности и не могут провоцировать развитие онкологических заболеваний. Исследователь уточнил, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 10 апреля – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 апреля – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 10 апреля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 10 апреля – ясно, до 8 °C | Армавир: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 3 °C |