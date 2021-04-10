Боевики, которых Турция массово вербовала для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе, жалуются на то, что 16-я дивизия Султана Сулеймана Шаха их вероломно обманула. Она не только не заплатила обещанные средства за участие во Второй Карабахской войне, но еще и не выплачивает деньги раненым и семьям погибших.

Телеграм-канал Wargonzo представил видео, на котором один из наемников заявляет, что подобных ситуаций возникать не должно. Боевики воевали за Турецкое государство, а теперь семьи тех из них, кто не выжил в боях, вынуждены голодать.

По мнению авторов канала, запись была сделана на севере Сирии, где Анкара обычно и вербовала наемников в Карабах. Напомним, что ранее сообщалось о 93 погибших в Карабахе боевиках, тела которых постепенно переправляются на родину.