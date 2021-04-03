В результате резкого увеличения уровня воды в городском округе Коломна было решено развести 2 наплавных моста. Еще один подобный мост, проложенный через реку Ока, развели в Озерах.

Согласно словам специалистов, на реке Ока в настоящее время наблюдается не только повышенный уровень воды, но и мощное движение льда. По этой причине местные власти пока не могут разрешить использование водного транспорта для переправы местных жителей.

Как только лед сойдет с реки, в период паводка в данном районе начнет курсировать теплоход «Москвич», способный перевозить до 117 пассажиров. Планируется также запустить новый рейс, ведущий из Озер к мосту. Мониторингом ситуации на водных объектах занимаются сотрудники местного оперативного штаба по безаварийному пропуску весеннего половодья.