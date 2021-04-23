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Саратовская Tik-Tok модель по имени Анна рассказала о том, что с годами только молодеет. В доказательство этого она представила на суд подписчиков фотографии из паспорта, на которых она действительно выглядит старше, чем сейчас.

Одно из основных увлечений Анны – это макияж. Она регулярно удивляет своих поклонников новыми образами и часто предстает перед ними совершенно неузнаваемой.

Сравнив современные видео, на которых Анне 35 лет, с фотографиями в паспорте, сделанными в 18, подписчики поразились тому, что она выглядит гораздо моложе своих лет. При этом часть комментаторов заявили, что девушка просто умело использует косметику. Другая часть подписчиков с ними не согласилась. Ее представители отметили, что Анна регулярно следит за своей внешностью, благодаря чему и остается вечно молодой.

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