В Японском море прошли артиллерийские стрельбы кораблей Тихоокеанского флота в рамках подведения итогов зимнего периода обучения. Пресс-служба ВВО рассказала подробности об этих маневрах.

Так, сообщается об участии в учениях ракетного крейсера «Варяг», являющегося флагманом ТОФ, корветов «Громкий» и «Совершенный», а также фрегата «Маршал Шапошников. В ходе маневров корабли отрабатывали взаимодействие между собой и поражали как морские, так и воздушные и наземные цели. На одном из этапов, к примеру, корабли расстреляли буксируемый щит, который выступал в качестве судна потенциального противника.

Сперва учения проводились в заливе Петра Великого, где ударная группа отражала нападение условного противника с воздуха. Затем маневры переместились к острову Желтухина, где велась стрельба по наземным целям на местном полигоне.