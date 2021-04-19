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Россия собрала уникальную коллекцию ядерного оружия, которая бесспорно является лучшей в мире, пишет американское издание The National Interest. Авторы сообщают, что по общей мощи Россия обходит другие ядерные державы, вместе взятые.

Особое внимание эксперты уделили ракете «Сармат», которая создается в России с начала нулевых готов. Она должна стать заменой отслужившим свой ресурс боеприпасам Р-36М «Воевода» и значительно превосходят их по техническим параметрам. По мнению конструкторов, «Сармат» вполне способен превратиться и в силовой блок для гиперзвуковых «Авангардов», которые уже поступают на вооружение стратегических войск.

200-тонная новая ракета действительно способна стать причиной непрекращающегося ужаса в стане потенциальных противников. Она может нести до 10 тонн полезной нагрузки, что делает ее угрозой для всего живого. Однако Россия не намерена применять подобное ядерное вооружение для нападения на кого бы то ни было.

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