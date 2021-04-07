Глава оппозиционных сил Беларуси предложила действующему президенту Александру Лукашенко начать переговоры, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Об этом говорится в заявлении оппозиции, в котором также указывается, что в качестве площадки для этой встречи лучше использовать ОБСЕ, так как доверять нынешней власти нельзя.

Также оппозиционные силы заявляют, что на переговорах не обойтись без посредников. В их качестве предлагаются США, Франция, страны Северной Европы, а также Россия и Германия. Особо подчеркивается, что решить существующие проблемы в Беларуси изнутри уже не получится, поэтому необходимо привлекать внешних союзников.

Напомним, что за «организацию терактов», которые 25 марта в Минске и Борисове сообщил гражданин Малейчук Н.А, Тихановская внесена белорусским МГБ в список лиц, причастных к терроризму. В него также попали другие представители оппозиционных сил.

Генпрокуратура страны считает, что Тихановская вместе с бывшими правоохранителями из организации BYPOL предпринимали попытки создать ситуацию, в которой возникала опасность для жизни людей, а затем обвинить в этом действующие власти.