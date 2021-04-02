Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
2
Статьей поделились: 1 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков описал свое видение ситуации на Донбассе, которое, по мнению военкора Дмитрия Стешина, оказалось в несколько мрачных тонах. Начал эксперт с того, что Россия слишком долго думала, атаковать Украину или нет, что привело к негативным последствиям. За 7 лет Киев создал вполне боеспособную армию и вполне может вернуть Донбасс под свой контроль.

По словам Стрелкова, в случае наступления ВСУ Москва столкнется с неразрешимой дилеммой. Если она решит защитить жителей Донбасса, то столкнется с многочисленными новыми санкциями Запада, которые могут добить экономику страны, и без того сильно пострадавшую от пандемии.

Кроме того, РФ может и не вмешаться в войну, что поможет ей избежать серьезных последствий со стороны Запада. Однако в этом случае неизбежно появятся репутационные потери. Также можно предсказать, что воодушевленная подобным решением Украина не захочет останавливаться и продолжит давление на Москву из-за Крыма.

Еще один минус – появление на российской территории огромного количества беженцев с Донбасса. Которые вполне могут начать мстить за невмешательство.

Вам может понравиться

В The New York Times рассказали о необычном бое между ВСУ и ополченцами Донбасса

Обострение конфликта на Донбассе привлекает внимание все большего количества военных экспертов. Они заявляют, что сейчас противостояние между ВСУ и ополчением «кипит на медленном огне», однако в дальнейшем возможна его эскалация.

Депутат из правящей партии Украины собралась “валить из этой страны”

Во время выступления Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в Верховной Раде депутат от правящей партии «Слуга народа» Анна Колесник переписывалась в сети с абонентом Стасом. Одно из отправленных парламентарием сообщений попало

В Омске родители дежурили у школ по ночам, чтобы записать детей в первый класс

В Омске родители, чьи дети этой осенью пойдут в первый класс, собираются у школ в живые очереди на подачу документов. Как отмечается, приём документов для записи детей начался в России
  • Анна
  • 01.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 апреля – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 2 апреля – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 апреля – ясно, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 2 апреля – переменная облачность, до 11 °C | Подольск: погода, 2 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 2 апреля – пасмурно, до 12 °C |