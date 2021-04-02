Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков описал свое видение ситуации на Донбассе, которое, по мнению военкора Дмитрия Стешина, оказалось в несколько мрачных тонах. Начал эксперт с того, что Россия слишком долго думала, атаковать Украину или нет, что привело к негативным последствиям. За 7 лет Киев создал вполне боеспособную армию и вполне может вернуть Донбасс под свой контроль.

По словам Стрелкова, в случае наступления ВСУ Москва столкнется с неразрешимой дилеммой. Если она решит защитить жителей Донбасса, то столкнется с многочисленными новыми санкциями Запада, которые могут добить экономику страны, и без того сильно пострадавшую от пандемии.

Кроме того, РФ может и не вмешаться в войну, что поможет ей избежать серьезных последствий со стороны Запада. Однако в этом случае неизбежно появятся репутационные потери. Также можно предсказать, что воодушевленная подобным решением Украина не захочет останавливаться и продолжит давление на Москву из-за Крыма.

Еще один минус – появление на российской территории огромного количества беженцев с Донбасса. Которые вполне могут начать мстить за невмешательство.