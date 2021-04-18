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Соединенные Штаты и НАТО своими провокационными действиями рискуют превратить Украину в новый Перл-Харбор, написал в издании Strategic Culture военный аналитик Мартин Сифф. Он пояснил, что речь идет о неподобающем поведении военного атташе США Бриттани Стюарт, которая на встречу с военнослужащими ВСУ нацепила на форму шеврон одной из украинских бригад.

Сифф в своей публикации, переведенной порталом “ПолитРоссия”, заявляет, что подобные действия выглядят весьма странно, если учитывать, что использование знаков отличия чужих армий не приветствуется еще с 40-х годов прошлого столетия.

«Ее действия наводят на мысль, что при президенте Джо Байдене и министре обороны Ллойде Остине Пентагон попал в руки смертельно опасных, неосмотрительных идиотов», – заявил эксперт.

Сифф напомнил о печально известном полковнике Клэре Шеннолте, который возглавлял подразделение «Летающие тигры», воюющее с Японией на стороне Китай. Он использовал чужие знаки отличия с разрешения президента Франклина Рузвельта, но накликал на США беду. Так как именно после его выходки Токио увидел врага в американской армии и нанес мощный удар по Перл-Харбору.

Эксперт призывает президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина не играть в такие же игры, которые ни к чему хорошему не приведут.

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