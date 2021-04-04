Специалисты сервиса SuperJob в ходе опроса выяснили, какие коллекции россияне чаще всего собирают.

Среди всех опрошенных только 27% россиян в принципе собирают какие-либо коллекции. Остальные 73% этого не делают – свою позицию они объяснили тем, что у них нет интереса к процессу, нет места под хранение коллекции или нет желания заниматься хранением «пылесборников».

Наиболее часто россияне коллекционируют монеты и бумажные деньги различных стран и эпох. Так, нумизматикой увлекается 25% опрошенных. 11% участников опроса собирают различные статуэтки и фигурки. На третьем месте – игрушки, их собирают 9% опрошенных.

Также были отмечены книги, марки, календари и открытки – их собирают примерно по 5% опрошенных. Ещё по 3% участников опроса увлекаются собиранием посуды и музыкальных записей. 2% опрошенных коллекционируют магниты.

24% участников опроса собирают что-то другое, что не было представлено в вариантах опроса. Это могут быть такие вещи, как растения, минералы, камни, зажигалки, часы, и так далее.