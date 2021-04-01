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Украину ожидает «потенциально неминуемый кризис» из-за скопления российских войск в непосредственной близости от рубежей страны, заявляют представители Пентагона. Они поясняют, что Россия поставляет самопровозглашенным ДНР и ЛНР новое оружие, а также накапливает силы в Воронежской и Брянской областях. Еще одна военная группировка располагается в Крыму.

Минобороны США увидело на границе с Украиной более 4000 военнослужащих российских ВС и боевую технику. Кроме того, украинский главком заявил, что часть военных не вернулась в свои подразделения после учений в РФ, а осталась у рубежей Украины.

В связи с подобными заявлениями даже состоялся телефонный разговор начальников генштабов ВС России и Соединенных Штатов Валерием Герасимовым и Марком Милли. Впрочем, эксперты предполагают, что этот звонок связан с возросшими рисками столкновения между РФ и НАТО, а не с Украиной.

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