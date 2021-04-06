Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские ракеты Precision Strike Missile, которые бригадный генерал Джон Рафферти в позапрошлом году назвал потенциальными «убийцами» российских ЗРК С-400, подвергнут модернизации. Предполагается, что по ее результатам дальность поражения целей этими боеприпасами вырастет втрое – с 500 до 1600 километров.

Сообщается, что в настоящий момент конструкторы делают все возможное, чтобы улучшить характеристики двигателей ракет PrSM. Это, по их словам, позволит запускать боеприпасы с установок залпового огня HIMARS, благодаря чему и вырастет дальность поражения целей. При этом планируется оставить габариты на прежнем уровне.

Несмотря на то, что конструкторы работают практически в авральном режиме, они не обещают завершить создание и модернизацию ракет раньше, чем к 2023 году. Поэтому на вооружение американских войск они поступят не ранее 2024-го.

Вам может понравиться

В Кингисеппе задержали мужчину, угрожавшего прохожим муляжом гранаты

В управлении Росгвардии по Ленобласти сообщили о задержании мужчины в Кингисеппе, который грозил расправой прохожим, используя муляж гранаты. Представители ведомства отмечают, что росгвардейцы вместе с полицейскими смогли задержать хулигана, ведшего

Conflict Intelligence Team: Москва стягивает артиллерию к границе с Украиной

Украинские новостные ресурсы приводят информацию группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team о переброске российских войск к границам страны. Они указывают на некое видео, найденное на просторах Сети, сделанное то ли

Стало известно, какие коллекции россияне собирают чаще всего

Специалисты сервиса SuperJob в ходе опроса выяснили, какие коллекции россияне чаще всего собирают. Среди всех опрошенных только 27% россиян в принципе собирают какие-либо коллекции. Остальные 73% этого не делают –
  • Анна
  • 04.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 6 апреля – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 апреля – переменная облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Подольск: погода, 6 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 6 апреля – небольшая облачность, до 12 °C |