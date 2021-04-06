Американские ракеты Precision Strike Missile, которые бригадный генерал Джон Рафферти в позапрошлом году назвал потенциальными «убийцами» российских ЗРК С-400, подвергнут модернизации. Предполагается, что по ее результатам дальность поражения целей этими боеприпасами вырастет втрое – с 500 до 1600 километров.

Сообщается, что в настоящий момент конструкторы делают все возможное, чтобы улучшить характеристики двигателей ракет PrSM. Это, по их словам, позволит запускать боеприпасы с установок залпового огня HIMARS, благодаря чему и вырастет дальность поражения целей. При этом планируется оставить габариты на прежнем уровне.

Несмотря на то, что конструкторы работают практически в авральном режиме, они не обещают завершить создание и модернизацию ракет раньше, чем к 2023 году. Поэтому на вооружение американских войск они поступят не ранее 2024-го.