14 апреля состоится передача Литве очередной партии вооружения на сумму 10 миллионов долларов. Литовское военное ведомство сообщает, что это будут американские гранатометы M72 LAW, которые поступили на вооружение ВС США еще в 1962 году и успешно применялись в Афганистане, Ираке и других горячих точках планеты.

Глава Минобороны Арвидас Анушаускас заявил, что оружие, полученное от Соединенных Штатов, позволит существенно повысить уровень безопасности в Балтийском море, а также поднять обороноспособность Литвы.

По заявлению пресс-службы военного ведомства, гранатометы распределят между всеми подразделениями Добровольческих сил страны. Также сообщается, что военнослужащие уже успели получить подробный инструктаж о применении этого вида вооружений от инструкторов из Соединенных Штатов.