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Газопровод «Северный поток-2», строительство которого заканчивает Россия, станет серьезной угрозой для Запада, считает пресс-секретарь польских спецслужб Станислав Жарин. Он заявляет, что Москва установит прямо на трубы устройства для прослушки и видеонаблюдения, чтобы следить за НАТО в акватории Балтийского моря.

По словам Жарина, подобные опасения уже высказывались в Швеции и Соединенных Штатах ранее. По мнению экспертов, РФ разработала план, который поможет ей отслеживать все перемещения натовских кораблей в Балтийском море, где регулярно проводятся масштабные учения Североатлантического альянса.

Одновременно с подобными заявлениями Жарин признает, что такой способ разведки обойдется России слишком дорого и не принесет практически никаких результатов. По той простой причине, что вода заглушает сигнал и существенно замедляет процесс его передачи. Несмотря на абсурдность придуманной экспертами идеи, представитель спецслужбы Польши все же продолжает активно ее продвигать.

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