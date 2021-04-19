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В ближайшие годы Киев может не ждать от США поставок зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot, уверен советник главы военного ведомства Украины Юрий Бутусов. Он пояснил, что причина даже не в Соединенных Штатах, а в неготовности использовать эти комплексы украинскими ВС.

Вашингтон с изрядной долей скепсиса отнесся к требованиям Украины о поставках комплексов Patriot. И это вполне логично, так как Киев будет просто не в состоянии развернуть у себя современные средства ПВО. У него нет ни денег, ни соответствующей инфраструктуры, ни специалистов, способных управлять новейшими видами вооружения.

Также Бутусов отметил, что статус Украины не дотягивает до того уровня, чтобы за нее воевали даже некоторые страны Североатлантического альянса.

По словам советника, Киеву необходимо сосредоточится на самостоятельном увеличении потенциала армии, а не надеяться на НАТО. Для приобретения лишь одного комплекса ПВО в США Украине потребуется 1 миллиард долларов как минимум, поэтому она просто «не потянет» подобных покупок.

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