В итальянской коммуне Катанзаро в медицинском учреждении Pugliese Ciaccio один из сотрудников заработал за 15 лет 538 тысяч евро. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы мужчина действительно работал в больнице. Однако там его не видели еще с 2005 года.

Главврач рассказывает, что сотрудник транслировал угрозы в его адрес, из-за чего сохранял свое место, даже не появляясь на работе. В результате он получил более полумиллиона евро просто так.

Сейчас правоохранительные органы Италии проводят расследование в отношении мужчины. Также под подозрение попали и другие сотрудники медицинского учреждения. По предварительным данным, факт того, что о нерадивом работнике, получающем деньги, знали врачи больницы, все еще не установлен.