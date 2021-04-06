За 2020 год Россия потратила 45 процентов всех выделенных на оборону расходов на создание новых межконтинентальных баллистических ракет. Это около 22 миллиардов долларов, сообщают эксперты китайского издания Sohu. Они отмечают также, что в разработке МБР Россия сегодня не знает себе равных.

Аналитики также рассказали, что в ближайшие десять лет РФ намерена потратить на создание новейшего ядерного вооружения еще 19 триллионов рублей. И это несмотря на заявление главы военного ведомства Сергея Шойгу о том, что ядерный арсенал России уже сейчас обновился на 87 процентов.

Россия надежно защитила свой суверенитет, поэтому любые попытки США или НАТО посягнуть на него будут жестко пресекаться. Кроме того, Западу не стоит пытаться запугать РФ, так как с мощным ядерным арсеналом она давно никого не боится.

Авторы статьи, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что у России имеется и не ядерное оружие, которое способно отразить любые попытки вторжения. Так, она разрабатывает новейшие зенитно-ракетные комплексы, разведывательные и ударные БПЛА, подводные лодки и множество другой техники.