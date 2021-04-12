Все внимание в настоящий момент приковано к Донбассу, однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты также предпринимают провокационные действия в отношении России. В китайском издании Sohu появилась публикация, описывающая один подобный эпизод.

Совсем недавно российские средства ПВО вычислили в небе американский разведывательный самолет RC-135, который приближался к границам РФ. На его перехват практически сразу вылетел истребитель МиГ-31, который представляет собой весьма грозную силу. Он способен набирать огромную скорость, благодаря чему уйти от этого самолета никому не удается.

В описанном эпизоде российскому истребителю было достаточно просто взмыть в небо. Завидев его, американские пилоты не стали испытывать судьбу и сразу же сменили курс, стремительно отдалившись от рубежей РФ. Авторы статьи пишут, что в некоторых случаях только одно появление российских самолетов обеспечивает победу над США в таких вот мелких эпизодах.