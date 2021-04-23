Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, именуемый CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), принятый в США, в принципе, предусматривает санкции против всякого, кто покупает оружие российского производства. Со времени его принятия в 2017 году очевиден провал этой политики, пишет китайский портал Sohu в статье от 22 апреля. Перевод этой статьи представляет издание Discover24.

Выстрелил себе в ногу! США пытаются предотвратить российский военный экспорт и помогают Путину заработать большие деньги

Соединенные Штаты очень любят вводить санкции в своей внешней политике. Кажется, что для любого объекта их недовольства санкционную «дубинку» стараются использовать по нескольку раз. Даже их союзники не могут этого избежать. Но в отдельных ситуациях санкционная политика США выглядит более похожей на мазохизм! Это становится все более очевидным в санкциях против России.

Первоначально США пытались воспрепятствовать экспорту российской военной промышленности. По этой причине они также внесли специальный законопроект о санкциях, так называемый Закон о противодействии противникам Америки, именуемый CAATSA. Законопроект, в принципе, предусматривает санкции против всякого, кто покупает оружие российского производства!

Этот закон являлся одним из важнейших актов о внешних санкциях, принятых во время президентства Трампа. Он был закреплен президентом США Байденом в качестве особого декрета и продолжает претворяться в жизнь. Поскольку это принятый закон, нет никакой возможности его отмены. Во многих зарубежных заявлениях США угрожали этим законом не противникам, а союзникам.

Теоретически Соединенные Штаты могут использовать этот закон для введения санкций в отношении любой страны, но с точки зрения фактических последствий этот закон, похоже, не принес ожидаемых результатов. После его принятия российский военный экспорт, вопреки ожиданиям, резко не упал и остается довольно высоким – на уровне около 15 миллиардов долларов США в год. Наблюдается небольшой спад, и он также играет роль в продвижении в некоторых областях. Например, многие страны проявили значительный интерес к продажам системы С-400, что на самом деле помогло Путину заработать много денег.

Конечно, закон CAATSA привел и к отдельным успехам. Но их оказалось слишком мало: если резюмировать, санкций испугалась только Индонезия и вышла из контракта с Россией по Су-35 – причем «временно».

Кроме того, Соединенные Штаты использовали этот закон как предлог для введения санкций против Турции, вынуждая ее отказаться от российских комплексов С-400, но до сих пор Турция все еще стоит на своем: она скорее пойдет на полный разрыв с США, чем откажется от С-400. Фактически, санкции не сыграли здесь никакой роли.

Для других стран ожидаемые цели все еще не достигнуты, а во многих случаях это зачастую невозможно. Например, в Ираке, стране, импортировавшей большое количество оружия военной техники российского производства, США только пригрозили несколькими словами, вообще не вводя никаких санкций. Для Индии это еще более неэффективно. Хотя официальные лица США выразили свое несогласие с закупкой Индией комплексов С-400, они не заявили публично о том, что эмбарго будет введено, – лишь, что Индии следует «подумать над этим в будущем».

Санкционная политика США не оказала ни малейшего влияния на многие страны, а во многих случаях не принесла ожидаемых результатов. Просто США упорствовали до сих пор, потому что были слишком настойчивы или не хотели признавать свои ошибки, рассчитывая на «маленькое чудо», которое так и не состоялось.