Россия перестала терпеть бесконечные санкции США и постоянное ее причисление к врагам Соединенных Штатов. Она прекратила также называют Вашингтон «уважаемым партнеров». Напротив, Москва бросила Америке вызов, пишут авторы вьетнамского издания Soha.

В кои-то веки российские политики назвали Соединенные Штаты врагом РФ, сообщают журналисты. И виноват в этом сам Вашингтон, которые постоянно транслирует безосновательные обвинения в адрес России.

В этом году РФ надоело терпеть все это и она взялась за дело. Всего за несколько дней к границам Украины, которая фактически является американской колонией. Было переброшено две армии и целый ряд десантных подразделений. Вместе с грозной боевой техникой.

Автор статьи пишет, что подобные действия спровоцировали настоящую панику в Соединенных Штатах. Президент США Байден сначала выступил с оскорбительным заявлением в адрес российского коллеги Владимира Путина, затем предложил ему встречу «на нейтральной территории». Потом сразу же ввел санкции, что должно видимо подтвердить стремление к сотрудничеству. Однако Путин отказался встречаться с американским лидером, что вызвало очередное замешательство и заявления о необходимости дестабилизации отношений.