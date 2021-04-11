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Главная причина того, что США пытаются создавать России препятствия для продажи комплексов С-400 другим странам весьма проста, уверены авторы вьетнамского издания Soha. Они считают, что Вашингтон просто боится, что российские ЗРК будут угрожать истребителям пятого поколения F-35.

Американские политики уже высказывались на тему рисков, которые создают С-400 «Триумф» новейшим истребителям. Вполне вероятно, что спрос на них на международном рынке существенно снизится. Потому что самолеты, которые можно легко обнаружить системами ПВО, за такую цену никому не нужны. Существует множество альтернативных вариантов, которые продаются гораздо дешевле.

Помимо этого, США могут столкнуться и с проблемами экспорта своих комплексов Patriot PAC-3, которым многие страны с удовольствием предпочтут российские С-400. Именно поэтому Вашингтон делает все возможное, чтобы воспрепятствовать России, применяет самые грязные приемы недобросовестной конкуренции.

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