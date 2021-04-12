В 2021 году в Соединенных Штатах грустный юбилей – 160-летие начала гражданской войны между Севером и Югом. По мнению многих экспертов те события давно минувших дней могут повториться и сегодня из-за все возрастающего противостояния между демократами и республиканцами.

Аналитики заявляют, что в обществе назрел серьезный раскол. Представители двух партий относятся друг к другу настороженно и недоверчиво. Диктатура одной из них все больше напоминает процесс перевоспитания южан северянами после окончания гражданской войны.

Также эксперты пишут, что власти стремятся максимально запретить свободный доступ граждан к оружию, чувствуя скорые проблемы. Оппозиция при этом усиленно вооружается, что может привести к весьма серьезным последствиям.

Аналитики напоминают, что примерно такой была ситуация и 160 лет назад. Тогда вроде бы и сохранились демократические выборы, однако северяне не считали чем-то зазорным ввод своих войск в южные штаты и «воспитание» проигравшей оппозиции.