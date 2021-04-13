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Экс-глава СБУ Игорь Смешко сравнил вооружение Украины и России и констатировал, что перевес сейчас явно не в пользу первой. По его словам, если РФ применит свою боевую авиацию, то Киев ожидают серьезные проблемы.

Смешко отметил, что Россия в последние годы сделала мощный шаг вперед в развитии своей авиации, в то время как Украина продолжает эксплуатировать древние советские самолеты и системы ПВО. По словам эксперта, базовый российский истребитель несет шесть боеприпасов РВВ-АЕ, которые позволяют наносить удары и уничтожать самолеты украинских ВВС даже без входа в воздушное пространство страны.

Также эксперт напомнил, что у Киева есть только ракеты Р-27, которые поражают цели на расстоянии в 40 километров и требуют «подсветки» до самого момента попадания по мишени.

Напомним, что Украина несколько недель твердит о возможной «российской агрессии» даже несмотря на официальные заявления РФ о том, что она не собирается ни на кого нападать.

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