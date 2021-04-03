Доктор военных наук Константин Сивков уверен, что Россия находится на пути к созданию настоящей революции в сфере строительства новых кораблей. Он пояснил, что речь идет об уникальной платформе «Варан», которая представляет собой базу как для авианосцев, так и для УДК.

Разработало проект этого корабля Невское проектно-конструкторское бюро. Сивков отмечает, что в результате его реализации получится весьма боеспособный авианосец, который сможет с легкостью разделаться с равными себе по классу кораблями, которые сейчас используют Япония, Франция и Германия.

По мнению эксперта, на борту корабля вряд ли будет использоваться тяжелое вооружение, что можно увидеть по сравнительно небольшому водоизмещению. Однако «Вараны» все же получат оружие для самообороны, а также будут прикрываться российскими системами ПВО.

Сивков также заявил, что хотя «Варан» и не сможет справиться с американскими авианосцами класса «Нимиц», однако он окажет им достойное сопротивление и вряд ли позволит себя уничтожить.