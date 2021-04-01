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На китайском портале Sina появилась публикация, авторы которой попытались предсказать последствия наступления украинских войск на Крым. Они отметили, что такая агрессия вполне вероятна, так как Киев в последние дни активно стягивал к полуострову личный состав и бронетехнику.

Китайские эксперты заявляют, что Украина перебрасывает к границам Крыма почти 20 тысяч солдат. По их словам, такая армия могла бы смести любого противника, однако с Россией такой номер не пройдет. В ее распоряжении имеется гораздо больше военнослужащих, да и по количеству и качеству техники она гораздо мощнее Украины.

Авторы публикации уверены, что Киев, намеревающийся воевать против РФ с такими силами, только демонстрирует всему миру свою глупость. И в случае нападения на Крым он будет за нее примерно наказан. Так как Москва не стерпит прямой агрессии против полуострова.

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