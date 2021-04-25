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Журналиста Маргарита Симоньян привела аргумент в пользу невиновности Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам в Чехии в 2014 году. Она с юмором прокомментировала скандал, который чешские власти раскручивают еще с прошлой субботы.

Напомним, что 7 лет назад в чешском населенном пункте Врбетице взорвались склады с боеприпасами. После длительного расследования было установлено, что причиной является халатность. Однако в прошлую субботу премьер-министр Чехии заявил, что к взрывам причастны «два агента ГРУ».

«Они даже со мной обращались очень осторожно. А я ведь не боеприпас», — сообщила на своем Telegram-канале Маргарита Симоньян, исключив причастность Боширова и Петрова к взрывам.

Напомним, что президент Чехии Милош Земан заявил, что расследование контрразведки не нашло доказательств причастности России к взрывам. За что подвергся критике, так как раскрыл «тайну следствия».

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