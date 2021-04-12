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Сразу шесть начальников поездов предстанут перед судом по обвинению в коммерческом подкупе. Они полностью признали свою вину, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

В ходе следствия было установлено, что начальники поездов давали взятки чиновнику из «Федеральной пассажирской компании». За это он своевременно предупреждал их о возможных ревизиях. Всего за 3 года представитель АО «ФПК» получил 200 тысяч рублей.

Незаконная деятельность начальников поездов была обнаружена и пресечена сотрудниками управления транспорта МФД РФ по Сибирскому федеральному округу. Взяткодатели были задержаны и отрицать свою вину не стали. В отношении них открыли уголовное дело по факту коммерческого подкупа, расследование которого в настоящий момент полностью завершено.

Кроме того, дело возбудили и в отношении ревизора, щедро делившегося информацией за деньги. Он обвинен в получении коммерческого подкупа.

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