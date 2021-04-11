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Автор издания «Свободная пресса» Сергей Ищенко опубликовал статью о переброске в Черное море кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ. Он отметил, что она станет усилением для Черноморского флота на фоне готовящихся на Украине морских учений.

Эксперт рассказал, что обострение ситуации на Донбассе спровоцировало перемещение российских войск по всей стране. Южный военный округ проводит крупные маневры, а ему на помощь стягиваются силы из других регионов России. Все это необходимо не только для проведения контрольных проверок за зимний период обучения, но еще и для того, чтобы несколько остудить пыл зарвавшейся Украины.

Каспийская флотилия с ее ракетными и десантными кораблями будет весьма кстати в Азовском море с его небольшой глубиной. Сообщается, что сейчас по Волге и Дону движется не меньше десяти судов, в число которых входят катера на воздушной подушке проектов 21820 «Дюгонь» и 11770 «Серна».

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