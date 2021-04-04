Политолог Евгений Сатановский в очередной раз высказал мнение, что покой на Донбассе может обеспечить операция по принуждению Украины к миру, организованная российскими войсками. Так он прокомментировал очередной обстрел ВСУ, в результате которого была ранена женщина и погиб пятилетний ребенок.

Сатановский отверг предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина изгнать Украину из Совета Европы. Он отметил, что этот орган нигде и ничего не решает, поэтому это России нужно выйти из него, чтобы не слушать регулярные гадости по своему адресу.

По твердому мнению эксперта, Украину необходимо принудить к миру на Донбассе. Причем делать это нужно не разговорами, которые уже 7 лет не дают никаких результатов, а методами, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии. Если этого не сделать сейчас, Киев продолжит накапливать силы.