Представители Минкультуры России сообщили, что за первые 3 месяца текущего года отечественные картины смогли заработать в прокате свыше 7 миллиардов рублей.

Согласно их словам, за первый квартал нынешнего года общие кассовые сборы на территории РФ достигли значения в 12 миллиардов 860 миллионов рублей, причем 7 миллиардов 260 миллионов рублей собрали российские киноленты. Они добавили, что за указанный отрезок времени в кинотеатрах побывали 47 миллионов россиян, причем 27 миллионов выбрали отечественные фильмы.

На 1-м месте оказался приключенческий боевик «Последний богатырь: Корень зла», сумевший собрать свыше 2 миллиардов рублей, – его посмотрели 7 миллионов 140 тысяч зрителей. Большим спросом среди россиян также пользовался сказочный фильм «Конек-Горбунок», собравший в прокате 1 миллиард 170 миллионов рублей.