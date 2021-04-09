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Российские миротворческие силы продолжают отслеживать ситуацию в Нагорном Карабахе, обеспечивая соблюдение режима прекращения огня. Большое внимание при этом уделяется Лачинскому коридору, который является стратегически важной магистралью для Армении и НКР, сообщает главное военное ведомство РФ.

Здесь российские военные обеспечивают безопасность движения автотранспорта, осуществляющего перевозки продуктов и других товаров первой необходимости. Свободное время занимается тренировками военнослужащих, которые отрабатывают отражение нападений на наблюдательные посты, предотвращение возможных нарушений перемирья и других действий.

Сообщается, что для российских миротворцев возведены блочно-модульные городки, которые дают возможность существенно улучшить быт солдат, обеспечить комфортные условия для их отдыха и питания. Так, уже нет никакой необходимости в полевых банно-прачечных комбинатах, кухнях, госпиталях, так как все они перебрались в специально созданные городки.

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