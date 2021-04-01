читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Итальянский офицер, которого арестовали по подозрению в шпионаже, контактировал с агентом ГРУ, сообщает издание la Repubblica. Он не только регулярно делился информацией, но еще и передавал секретные документы.

Авторы публикации не раскрывают источники, однако сообщают, что сотрудника посольства РФ, оказавшегося разведчиком, якобы звали Дмитрий Остроухов. Вальтер Биот, которого арестовали, с конца прошлого года передал ему три партии совершенно секретных бумаг.

Напомним, что итальянского офицера силовые структуры Италии взяли с поличным – в момент передачи документов и получения за них денег. При этом российский дипломат арестован не был благодаря своему статусу.

Позже двое сотрудников аппарата военного атташе РФ были высланы из Италии. Луиджи Ди Майо, возглавляющий внешнеполитическое ведомство страны, заявил, что последствия этих действий, которые создали угрозу нацбезопасности, проявятся позже.

Вам может понравиться

В Омске родители дежурили у школ по ночам, чтобы записать детей в первый класс

В Омске родители, чьи дети этой осенью пойдут в первый класс, собираются у школ в живые очереди на подачу документов. Как отмечается, приём документов для записи детей начался в России
  • Анна
  • 01.04.2021
  • читать 1 минуту

В Верховной Раде Порошенко затеял потасовку со “Слугами народа”

Во время выступления в Верховной Раде Украины депутата Ирины Геращенко в зале возник конфликт между главой ее партии «Европейская Солидарность» Петром Порошенко и парламентариями от «Слуги народа». Сообщается, что обошлось

Еврокомиссия хочет засудить Польшу за нарушение прав судей

Еврокомиссия потребовала от Польши немедленно отменить реформу судебной системы, а также отменить все принятые в ее рамках положения о прекращении полномочий судей. ЕК также подала судебный иск в отношении Польши,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 апреля – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Королев: погода, 1 апреля – ясно, до 12 °C | Подольск: погода, 1 апреля – пасмурно, до 5 °C | Армавир: погода, 1 апреля – переменная облачность, до 12 °C |