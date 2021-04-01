Итальянский офицер, которого арестовали по подозрению в шпионаже, контактировал с агентом ГРУ, сообщает издание la Repubblica. Он не только регулярно делился информацией, но еще и передавал секретные документы.

Авторы публикации не раскрывают источники, однако сообщают, что сотрудника посольства РФ, оказавшегося разведчиком, якобы звали Дмитрий Остроухов. Вальтер Биот, которого арестовали, с конца прошлого года передал ему три партии совершенно секретных бумаг.

Напомним, что итальянского офицера силовые структуры Италии взяли с поличным – в момент передачи документов и получения за них денег. При этом российский дипломат арестован не был благодаря своему статусу.

Позже двое сотрудников аппарата военного атташе РФ были высланы из Италии. Луиджи Ди Майо, возглавляющий внешнеполитическое ведомство страны, заявил, что последствия этих действий, которые создали угрозу нацбезопасности, проявятся позже.